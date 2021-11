La Roma accelera per Dalot: prestito con riscatto

Tiago Pinto e Mourinho stanno pensando di portare a Roma un altro portoghese dopo Rui Patricio, ovvero Diogo Dalot del Manchester United. Per gennaio è lui il rinforzo preferito sulla fascia destra ed era già stato cercato in questa estate, ma Solskjaer non lo aveva fatto partire. Ora però le condizioni sono cambiate, infatti ha giocato solo 83 minuti in Premier League senza mai partire titolare in campionato.

La Roma sta preparando l'offerta: 1,5 milioni di euro per il prestito e 15 per il riscatto obbligatorio vincolato a un certo numero di presenze. Il classe '99 ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe rappresentare un investimento intelligente soprattutto per la duttilità difensiva del calciatore, infatti può giocare anche a sinistra, diventando così un'alternativa sia a Karsdorp sia a Vina.

I nuovi acquisti potrebbero essere tre: al momento la priorità è Zakaria, ma c'è molta concorrenza. Nelle ultime ora ha preso piede il profilo di Grillitsch dell'Hoffenheim, ma non va escluso neanche un possibile ritorno di fiamma per Xhaka.

Riguardo al mercato in uscita, Reynolds e Calafiori dovrebbero andare in prestito per giocare con continuità. Villar invece potrebbe ritornare al Valencia, mentre Kumbulla da Juric al Torino. Anche Borja Mayoral è destinato all'addio e quindi potrebbe tornare al Real Madrid per andare nuovamente in prestito, forse alla Fiorentina. Su Diawara c'è l'interesse del Wolverhampton, mentre Santon e Fazio potrebbero arrivare alla scadenza del contratto. Riccardi invece dovrebbe andare in Serie B.

(corsport)