La cura Mourinho. Trasferte da incubo? La Roma prova il bunker

La Roma sta deludendo soprattutto in trasferta: in 6 partite lontano dall’Olimpico, infatti, la squadra giallorossa ha raccolto appena 6 punti, perdendo 4 volte (contro Verona, Lazio, Juventus e Venezia) e vincendo contro Salernitana e Cagliari. A Trigoria alcune direzioni arbitrali nel mirino, ma è logico che il problema sia più complesso, anche perché 12 dei 15 gol subiti finora in campionato dalla Roma sono arrivati in trasferta e addirittura 3 nel primo quarto d’ora.

Per la gara di domani contro il Genoa Mourinho ha studiato diverse soluzioni tattiche provando sia la difesa a tre (alternando Kumbulla e Cristante al fianco di Mancini ed Ibanez) sia quella a quattro. Al momento la soluzione più probabile sembra essere quella a 3. Il problema è che capire chi giocherà sulle fasce nel 3-4-1-2: Pellegrini appare recuperato e dovrebbe toccare a lui dietro le punte, a meno che Cristante non giochi dietro. Sulla corsia di destra il netto favorito è Karsdorp, a sinistra si giocano il posto El Shaarawy e Zaniolo, che in settimana è stato anche ripreso da Mourinho.