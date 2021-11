La coppia Abraham-Zaniolo ha convinto lo Special One. Ora la Roma aspetta rinforzi

Tra i beneficiati ci sono Abraham, Zaniolo e Mkhitaryan: l'inglese, nella formazione con due attaccanti centrali, ha segnato 4 gol in 3 partite; gli strappi di Zaniolo hanno messo in difficoltà le difese di Zorya e Torino, liberando spazi preziosi per Abraham; Mkhitaryan è il giocatore che ha elevato di più il rendimento, schierato nella nuova posizione di mezzala, dove è tornato al centro del gioco.

Il mercato di gennaio, però, qualunque sia il modulo, deve portare un centrocampista centrale (Zakaria resta il preferito) e un ricambio per Karsdorp. (Corsera)