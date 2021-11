La città si spacca sullo Special. E i bookmaker quotano l'esonero

Josè Mourinho, alla fine, divide sempre, e l'allenatore conciliante visto nei primi periodi alla Roma sembra aver lasciato il posto al solito vecchio Special One. Il tifo, per la maggior parte, è con lui, anche grazie all'abilità del tecnico portoghese di toccare corde che stanno a cuore dei sostenitori giallorossi. Ci sono poi anche quelli per cui nemmeno Mourinho possa considerarsi esente da critiche. E anche i bookies iniziano a pensare ad un esonero dell'allenatore di Setubal: l'addio entro Natale è quotato a 7, mentre la permanenza a 1.07.

(Il Messaggero)