La As Roma in casa batte il Sassuolo 2-0

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Vittoria pesante per l’As Roma femminile. Le giallorosse si sono imposte per 2-0 sul Sassuolo, interrompendo la striscia positiva delle emiliane arrivate a Trigoria a punteggio pieno. Decisiva Valeria Pirone che - dopo le due reti segnate in Nazionale - ha punito la sua ex squadra con una doppietta. Grazie al successo di ieri la squadra di Spugna si riporta al quarto posto in classifica, a -5 dalla zona Champions e a -8 dalla Juventus capolista.