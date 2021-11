Karsdorp intoccabile ma serve un vice: piace Bereszynski

In una rosa corta come quella della Roma, c’è un ruolo in cui José Mourinho ha veramente pochissime alternative: il terzino destro. Il fatto che Mourinho abbia indicato addirittura Bruno Peres come un «rimpianto» è la fotografia di come la situazione sulla fascia destra sia di assoluta emergenza. Karsdorp ha infatti giocato le prime 12 partite di campionato senza mai riposare, oltre a 2 gare di Conference: nelle due occasioni in cui Mourinho lo ha lasciato a riposto al suo posto sono stati utilizzati, con risultati da dimenticare, Ibanez e Reynolds.

Con 1358 minuti Karsdorp è il quinto giocatore della rosa più presente dopo Rui Patricio (1620), Ibanez (1484), Cristante (1452) e Mancini (1440): in pratica uno degli insostituibili. Il tecnico portoghese però sa bene che prima o poi dovrà rinunciarci e ha chiesto a Tiago Pinto un rinforzo in quel ruolo. Uno dei nomi finito sul taccuino del dirigente giallorosso, su espressa richiesta del tecnico, è quello di Bartosz Bereszynski, terzino destro polacco di 29 anni che gioca nella Sampdoria: potrebbe arrivare in prestito e sarebbe una buona alternativa all'olandese.

(Corsera)