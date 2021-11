Juve sotto inchiesta. Caso plusvalenze: indagati Agnelli, Nedved e Paratici per falso in bilancio

Blitz in casa Juve, alla Continassa e nella sede del club di Milano. La Guardia di Finanza acquisisce documenti relativi alle ultime tre stagioni, dal 2018-19 al 2020-21 in conseguenza all'apertura di un fascicolo legato alle plusvalenze fittizie. la Juventus (e in particolare 6 sui dirigenti, tra cui il presidente Andrea Agnelli) è indagata per falso in bilancio e fatturazioni false.

Indagati anche il vice presidente Pavel Nedved, l’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici (attualmente al Tottenham) e altri tre, tra dirigenti ed ex, appartenenti all’area finanziaria del club bianconero.

«I finanzieri — si legge nel testo di un comunicato della Procura di Torino — sono stati incaricati di reperire documentazione ed altri elementi utili relativi ai bilanci societari approvati negli anni dal 2019 al 2021, con riferimento sia alle compravendite di diritti alle prestazioni sportive dei giocatori, sia alla regolare formazione dei bilanci». Ad attirare l'attenzione alcuni affari di mercato della Vecchia Signora (fra questi il passaggio di Pjanic al Barcellona), così come il movimenti di alcuni agenti che hanno fatto da intermediari.

(gasport)