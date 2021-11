Juve sempre più alle strette: interrogato l'ad Arrivabene. E i magistrati ora accusano: il calcio è malato

Arrivabene, ad dal giugno scorso, è stato interrogato anche sulla «scrittura privata» di cui si parla nelle intercettazioni («La carta famosa che non deve esistere teoricamente») e di altre conversazioni in cui è coinvolto. Il sistema delle plusvalenze è definito dai pm «Gestione Paratici», utilizzato come «correttivo di rischi assunti in tema di investimenti e dei costi connessi ad acquisti e stipendi scriteriati». Paratici, ex responsabile dell’area sportiva ora al Tottenham, era l’artefice della pianificazione preventiva delle plusvalenze ma per l’accusa i vertici del club e Agnelli sapevano.

(Gasport)