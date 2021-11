Juve e le sue sorelle. “Sulle plusvalenze sistema malato”

Ieri è stato sentito per tre ore come teste l’amministratore delegato della società bianconera, Maurizio Arrivabene, dai pm Mario Bendoni, Ciro Santoriello e Marco Gianoglio. Prima di lui era stata la volta di Federico Cherubini, oggi comparirà Paolo Morganti, poi toccherà a Stefano Bertola e Marco Re, entrambi ex dirigenti. Non sono stati fissati, invece, gli interrogatori del presidente Andrea Agnelli, di Pavel Nedved e di Fabio Paratici, considerato dagli inquirenti il principale artefice del sistema usato dalla Juventus per coprire i debiti milionari.

42 operazioni sospette, il dubbio che siano state falsificate fatture, pagamenti che non corrispondono alle operazioni concluse, mandati e commissioni fittizie agli agenti dei calciatori e una scrittura privata che tutti cercano, «la carta che teoricamente non deve esistere» sui rapporti tra la squadra e Cristiano Ronaldo.

(La Repubblica)