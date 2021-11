José si lamenta ma non è un pazzo

E adesso speriamo che Mourinho non si faccia demoralizzare dalle prime critiche, scontate e superficiali. È sempre vero che gli errori arbitrali non bastano a giustificare le sconfitte, però una tale quantità di castronerie come quella raccolta dall'inizio della stagione non si era mai vista. (...)

Persecuzioni? No, nemmeno questo è vero, però di fronte a una reiterazione così frequente, le società intervengono. Tutte, tranne la Roma il cui presidente Friedkin non parla: un vero signore, si direbbe in altre circostanze, ma in questo modo l'allenatore è molto solo (...). E invece Mourinho è l'unico valore aggiunto della Roma di quest'anno, assieme a pochissimi giocatori di talento (...).

La scossa che ha trasmesso all'ambiente è ancora tanto forte da lasciare intatta la passione dei tifosi (...).

(Il Messaggero - P. Liguori)