José scopre crisi e fischi: Roma, l'Europa è a rischio

Se i risultati che sta ottenendo Mourinho li avessero ottenuti Di Francesco o Fonseca, probabilmente si parlerebbe di una squadra incompiuta, senza però rimanere stupiti come se ci fosse lo Special One in panchina. Tutti i numeri della Roma al momento sono verso il ribasso dopo un grande inizio e la questione arbitrale non può nascondere i problemi tattici. La Roma è partita fortissimo, ma questo potrebbe rifarsi alla preparazione estiva dei giallorossi, che si sarebbe concentrata su una partenza sprint. Aver mandato i tribuna gli epurati ha costretto i titolari ad un super lavoro ed inoltre anche le valutazioni di mercato sono diminuite. La società vorrebbe cederli a gennaio per acquistare un centrocampista ed un terzino destro.

Anche l'attacco è in crisi, infatti Abraham e Shomurodov, pagati 58 milioni in due, hanno smesso di segnare, così come Zaniolo e Mkhitaryan, costretti a compiti troppo difensivi. Mourinho si è sempre lamentato della scarsa profondità della rosa e per questo la società farà mercato anche a gennaio, dopo aver speso quasi 80 milioni in estate.

(gasport)