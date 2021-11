José, media punti choc: la più bassa degli ultimi sette allenatori

Peggio di Andreazzoli e Garcia, Spalletti e Di Francesco, Ranieri e Fonseca. La media di Mourinho in campionato con la Roma è finora la più bassa tra quelle degli ultimi 7 allenatori romanisti: con l’attuale 1,583 (19 punti in 12 partite) è appena al 20° posto all time, qualche millesimo davanti all’1,580 di Baar, un ungherese degli anni ’30. Per trovarne uno che fece peggio bisogna risalire a Zeman, che venne esonerato a febbraio 2013 dopo 23 giornate quando aveva una media-partita, in quel campionato, di 1,478: ma contando la prima parte (1997-99) della sua carriera giallorossa anche il boemo è davanti a Mou con il suo 1,615 totale. L’ultimo tecnico che lasciò la panchina romanista con una media più bassa di quella attuale del portoghese è stato dunque Luis Enrique, arrivato 7° nel 2011-12 con 56 punti in 38 incontri: 1,473 per lui, ex giocatore del Barcellona quando Mourinho era il vice di Robson e poi di Van Gaal.

(corsera)