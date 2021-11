Joao Pedro-Italia: si può fare. Esaminata anche l'ipotesi Ibanez

Joao Pedro ci pensa, l’Italia anche. La possibilità di giocare a fine marzo i playoff con la maglia della Nazionale italiana e di giocarsi tutto per il Mondiale 2022 stuzzica il capitano e attaccante del Cagliari. La Federazione con i suoi legali sta verificando nei dettagli la situazione dell’attaccante brasiliano. La prossima settimana, a meno che il calciatore non abbia già dato un segnale su quel che i tende fare, non è escluso che riceva una chiamata da un membro del Club Italia, che potrebbe essere lo stesso Roberto Mancini.

Il ct azzurro attende notizie anche sulla possibilità di convocare il difensore della Roma Roger Ibanez, pure lui brasiliano. Ibanez ha passaporto italiano e ha vestito la maglia verde-oro con l’Under 23 nel 2019. (Gasport)