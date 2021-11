Italia, Mancini cerca idee per i play off

Per i play off di marzo l'allenatore della Nazionale, Roberto Mancini, può puntare su alcune novità, ovvero Lucca, Pellegrini e Zaniolo. Nelle ultime partite tutti i problemi dell'Italia sono usciti fuori, anche a causa di moltissime assenze per infortunio. Oltre ai convocati, è difficile che si aggiungano giocatori in grado di cambiare il destino, semplicemente perché non ce ne sono. Si seguono i giovani, ma non sono all'altezza. Uno dei profili valutati è Lorenzo Lucca, altro 201 cm e sbocciato lo scorso anno in Serie C con il Palermo. In questa stagione sta facendo sognare il Pisa con 6 gol in 13 partite. Al momento però sembra ancora troppo presto per chiamarlo. Molte più possibilità invece hanno i due giocatori della Roma: Pellegrini è il miglior giocatore per rendimento in Serie A ed è addirittura decimo tra i maggiori 5 campionati. Oltre a lui c'è anche Zaniolo, che è ancora alla ricerca della migliore condizione ed a marzo potrebbe aver ritrovato maggiore brillantezza.

(Il Messaggero)