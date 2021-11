In Italia si torna a parlare e a scrivere di James Pallotta, ma non in ottica Roma. Stando alle indiscrezioni riferite dal quotidiano in edicola oggi nell'articolo "Milano centrale. Inter e Milan dalla lotta scudetto all'orgoglio ritrovato in Europa", circolano costanti voci sulla cessione dell'Inter e l'ultima riguarderebbe un interessamento proprio dell'ex presidente del club giallorosso.

(La Repubblica)