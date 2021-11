Infiammazione al ginocchio, Pellegrini salta il Bodø Glimt

Mourinho aveva annunciato che contro il Bodø Glimt (già a quota 35 mila le presenze sicure tra abbonati e biglietti venduti) avrebbero giocato tutti i titolari, ma lo Special One dovrà a fare meno del proprio capitano. Pellegrini salterà il match di Conference per un’infiammazione al ginocchio sinistro. Si era fermato già nel riscaldamento contro il Milan, ma aveva stretto i denti per gioco. Ieri è arrivata la decisione di non rischiarlo giovedì, per averlo a disposizione contro il Venezia. Continua la linea dura di Mourinho con i quattro epurati: Diawara, Villar, Reynolds e Borja Mayoral, i quali dovranno essere ceduti a gennaio per far spazio a nuovi acquisti. Villar dovrebbe andare al Valencia, Mayoral dovrà rientrare al Real Madrid, Diawara con il suo ingaggio potrebbe trovare una squadra solo in Premier e Reynolds dovrebbe andare in prestito in Italia.

(Corsera)