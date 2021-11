Incredibile Felix: quanto è costato alla Roma, e quel primato in Europa

Un uragano di felicità al gerundio sconvolge la Roma. Potremmo partire dai numeri, dai record, per spiegare l’impresa di Felix Afena-Gyan allo stadio Ferraris. Ma in questa storia entrano in ballo soprattutto le emozioni. Costato appena 200.000 euro, scelto da Morgan De Sanctis un anno fa per l’Under 18, nemmeno per la Primavera, Felix è già una scommessa incassata, anche se per comprenderne le reali potenzialità sarà necessario aspettare altri test. Intanto, le statistiche aiutano a celebrarlo: mai un calciatore nato nel 2003 aveva segnato in Serie A; nessuno in Europa alla sua età ha prodotto una doppietta in questa stagione. Sembrano i primi capitoli di un libro importante. Da sfogliare con calma.

(corsport)