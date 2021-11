In A rispuntano i positivi. E la terza dose non si fa

Il Covid torna in Serie A, con l'ultima variante. Solo ieri nel massimo campionato di calcio italiano si sono registrate tre positività: quelle di Gonzalo Villar e Bryan Cristante della Roma e di Matteo Politano del Napoli. Scatta subito il protocollo, che prevede l'isolamento domiciliare per i giocatori interessati per 10 giorni e la bolla delle relative squadre per 7. Il tutto mentre si accendeva la discussione per riportare gli stadi ad una capienza di pubblico piena. Si riapre dunque il dibattito sulla terza dose anche per i calciatori nel torneo con la più alta percentuale di vaccinati in Europa.

E gli ultimi 3 casi vanno ad aggiungersi a quelli delle ultime settimane: Diego Demme, sempre del Napoli, e Adam Marusic, della Lazio, oltre a quelli di Nico Gonzalez della Fiorentina e Igor Tudor, tecnico del Verona, già negativizzati. A complicare la situazione un risvolto che non aiuta: in Italia, non è stato ancora dato il via libera al booster per gli under 40. Dunque, al momento, tra i calciatori di Serie A solo un 40enne come Ibrahimovic potrebbe sottoporsi alla terza dose.

(Il Messaggero)