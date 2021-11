Il segno di Zlatan

José Mourinho perde in Serie A per la prima volta una partita casalinga. I giallorossi cadono in casa contro il Milan per 2-1 e lo Special One dopo 43 risultati utili consecutivi è costretto a segnare una sconfitta sul proprio score personale. I giallorossi vanno sotto di due reti dopo le reti di Ibrahimovic su calcio di punizione e Kessie, che realizza un dubbio rigore concesso da Maresca per fallo di Ibanez sull'attaccante svedese. La Roma la riapre al 93' con El Shaarawy, troppo tardi forse, nonostante all'ultimo minuto ci sia un rigore non visto su Lorenzo Pellegrini. Giallorossi sconfitti, ma sempre quarti in classifica. Adesso servirà azzerare tutto e iniziare a pensare alla gara di giovedì sera contro il Bodo/Glimt, dove si dovrà "vendicare" la gara dell'andata.

(La Repubblica)