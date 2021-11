Il piano rinnovi: Mancini, Darboe e i "Roma 2026"

Acquisti e cessioni, ma anche rinnovi in arrivo in casa Roma. Il primo nome sulla lista dei prossimi giocatori a prolungare il contratto è quello di Gianluca Mancini. Il difensore centrale è un fedelissimo di Mourinho e uno dei leader dello spogliatoio, non a caso è stato nominato vice capitano. Tiago Pinto e l’entourage del giocatore hanno a lungo trattato il rinnovo del contratto, raggiungendo l’accordo. Contratto fino al 2026 (due anni in più rispetto alla precedente intesa) e adeguamento dello stipendio che passerà dai due milioni netti agli oltre tre più bonus. L’ufficialità è attesa nel giro di dieci giorni.

Tempistiche molto simili anche per il rinnovo di Ebrima Darboe. Anche per lui accordo valido fino al 2026, con uno stipendio aumentato fino a 400mila euro più bonus. Il primo vero contratto da professionista per il ragazzo portato in prima squadra da Fonseca.

Il lavoro di Tiago Pinto sui rinnovi però non finisce qui. Sebbene non ci siano altri giocatori in scadenza di contratto, la volontà del general manager è blindare i migliori per allontanare le lusinghe dei vari top club. Cristante ha lo stesso agente di Mancini e nei colloqui per il prolungamento del contratto del difensore si è parlato anche di lui. Poi c’è Veretout: andrà in scadenza nel 2024 e la volontà delle parti è di estendere il contratto di altri due anni. Nella stessa situazione anche Zaniolo e Spinazzola. Ma per il momento non sono in programma altri incontri perché Pinto ha chiesto attendere il nuovo anno prima di chiudere le altre trattative. Prima verrà il mercato invernale, poi seguiranno gli aggiornamenti con i procuratori .

(Corsport)