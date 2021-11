Il Mourinho social attacca gli arbitri e la Juventus

La doppia vita di José Mourinho si palesa alla vigilia di Roma-Bodø Glimt. Il Mourinho «ufficiale» fa catenaccio nella sede prevista dall’Uefa: non risponde a domande su campionato, razzismo e arbitri. Il Mourinho «social» posta le fotografie del rigore sbagliato da Veretout in Juventus-Roma (Chiellini e Mancini entrano in area prima del tiro) e di quello in Juventus-Zenit di Champions League. Commento: «Uno dei due rigori è stato ripetuto. Indovinate quale?». Passa in secondo piano, così, la sfida di Conference League che ha comunque segnato la stagione giallorossa. Da quel tracollo al circolo polare, infatti, Villar, Diawara, Reynolds e Borja Mayoral sono usciti dalle rotazioni. La partita in Norvegia viene rivista a bocce ferme: «Abbiamo sbagliato tutti. Abbiamo perso come squadra e adesso come squadra vogliamo vincere. Non giocheranno, ovviamente, gli stessi di Bodøi». Il Mourinho picconatore, però, ritorna quando risponde a una domanda su Shomurodov, che nelle ultime partite è scivolato dietro a Felix nelle scelte in attacco: «Mi fido di tutti ma ci sono dei momenti in cui i giocatori non stanno nel miglior momento, specialmente a livello di fiducia. Quanto a Felix non è in lista per la Conference League ma è un giocatore che ha qualità che noi non abbiamo.» Prevedibile, per stasera, poco turnover: sicuro Mkhitaryan trequartista al posto di Pellegrini, acciaccato; possibile Darboe al posto di uno dei centrali di centrocampo.

(corsera)