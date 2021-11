Il caso delle banane è chiuso ma i Friedkin chiedono disciplina

Il caso del video di Felix è stato già archiviato dalla Roma. I Friedkin sono stati avvisati da Pinto lunedì sera, il quale ha spiegato la situazione ed il contesto. Vito Scala, preparatore di Totti, è una figura molto popolare nello spogliatoio ed ha stretto legami confidenziali con molti giocatori, nei quali possono scappare espressioni infelici, anche se non dovrebbero.

Al momento non sono previsti provvedimenti disciplinari nei confronti del responsabile, che è stato difeso anche dallo stesso Felix in un post nel quale ha spiegato quelle dichiarazioni. Ovviamente i proprietari della Roma non sono contenti e, oltre al disappunto per la frase pronunciata, non hanno capito perché un evento privato sia dovuto diventare un video mediatico. La Roma, impegnata da molti anni nella lotta contro ogni forma di discriminazione, non può subire un danno d'immagine del genere a causa di una leggerezza così.

I giocatori già da tempo devono seguire un regolamento che li obbliga ad evitare di pubblicare sui propri profili social i contenuti che possono essere in conflitto con gli interessi del club. Questo di Felix è un episodio isolato, ma i Friedkin lo hanno ritenuto inopportuno.

Il giocatore è rimasto abbastanza scosso, infatti lui voleva pubblicare il video solo per condividere un bel momento e ringraziare Mourinho. Ora però tornerà a concentrarsi sul campo, ma in Conference League non potrà giocare essendo escluso dalla lista Uefa. Domenica contro il Torino però potrebbe rivelarsi un'arma decisiva.

