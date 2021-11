I granata i più battuti dai giallorossi (73 volte)

L'ultima partita tra Roma e Torino è finita male, con il 3-1 per i granata, ma la squadra ora allenata da Juric è la vittima preferita dei giallorossi, che l'hanno battuta 73 volte in 92 anni. La prima volta è stato in un 6-1, era il 9 giugno 1929: tripletta di Volk, una doppietta di Chini Ludueña e la rete di Bernardini. I giallorossi hanno vinto 65 volte solo in Serie A, da ricordare il 3-1 firmato da Pruzzo, Falcao e Conti, con il quale la Roma concluse il campionato del 1983, già vinto alla penultima giornata. La vittoria più eclatante è il 7-1 del 1933, a Testaccio. Il bilancio complessivo dice inoltre 48 pareggi e 57 sconfitte. Le altre squadre battute più volte dalla Roma sono Lazio e Fiorentina (66 volte), Napoli (65) e Inter (60).

(corsera)