Guerriglia per il derby: capo ultrà ai domiciliari

Dopo gli scontri registrati in occasione del derby tra Roma e Lazio del 15 maggio scorso, scattano i domiciliari per Franco Costantino, storico capo ultrà biancoceleste, considerato l'erede di curva dello storico leader degli Irriducibili, Fabrizio Piscitelli. Proprio in occasione della stracittadina l'allarme era scattato per cariche contro la Polizia, cori razzisti, volti travisati, lancio di bottiglie, petardi, fumogeni.

Le accuse per l'ultrà vanno dalla radunata sediziosa, alla violenza e resistenza a pubblico ufficiale, dall'interruzione di pubblico servizio fino alle lesioni nei confronti dei poliziotti - uno di loro è finito al pronto soccorso con un polso fratturato - e la Procura contesta anche l'aggravante di avere «commesso le condotte con finalità di odio razziale ed etnico».

(Il Messaggero)