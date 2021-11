Guastata la festa. Tutti pazzi per Felix, il "nuovo Eto'o" che sa dribblare anche il razzismo

Il giorno dopo che il mondo del calcio ha celebrato la scoperta di Felix Afena-Gyan, che a 18 anni è riuscito a segnare una doppietta utile per riavvicinare la Roma al quarto posto, è bastata una frase infelice "fuori campo" per far scoppiare un caso razzismo, rientrato solo grazie all'intervento dell'attaccante. La vicenda è stata spiegata anche alla famiglia Friedkin.

Felix aveva promesso della promessa di Mourinho di regalargli delle Balenciaga se avesse fatto gol e ieri c'è stata la cerimonia della consegna, ripresa tramite il video. Si vede il ragazzo emozionato e sorridente, ma si sente una voce che sembra quella di uno storico dirigente giallorosso dire: "Ci sono le banane dentro". L'attaccante non se ne era neanche accorto, ma la frittata era ormai fatta: la dirigenza ha provato a depurare il video dalla frase infelice, ma era tardi. Non sarebbe un episodio frutto di razzismo, ma di goliardia uscita male: in tanti spiegano che il ragazzo aveva mangiato addirittura quattro banane prima dell'esordio di Cagliari. Lo stesso Felix ha "salvato" la Roma, con una lunga precisazione: "Non sono offeso dall’audio, che non è a sfondo razzista. Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma sono stato accolto da tutti come in una famiglia (...)".

Della storia di Felix ha parlato anche la BBC: nato a Sunyani, cresciuto in una famiglia poverissima col mito dello zio calciatore, Felix si è innamorato della Roma in occasione della rimonta sul Barcellona e ha iniziato a giocare nell'EurAfrica Academy, prima di approdare in Primavera, dove lo ha visto Mourinho. Entra nel mirino della Roma nell'estate del 2020: De Sanctis e Lo Schiavo rimangono colpiti dai suoi video, ma la policy societaria non prevedeva acquisti al buio, quindi arriva il provino a Trigoria, ma è servito l'insediamento di Pinto per usare uno degli slot da extracomunitario: alla Roma è costato 250 mila euro e contratto da 40 mila euro l'anno fino al 2025.

(Gasport)