Giallorosse di misura sulla Viola. La Lazio travolta dalla Juventus

In attesa della gara tra Milan e Pomigliano, la Roma Femminile è tornata al terzo posto in classifica. Al Tre Fontane la squadra di Alessandro Spugna ha battuto 1-0 la Fiorentina, ma il risultato sarebbe potuto essere più ampio. Il gol decisivo è stato segnato da Serturini, ma le giallorosse hanno colpito anche due pali con Giugliano e Glionna, rischiando di subire il gol del pareggio al 95'. Spugna ha ammesso "Potevamo segnare di più, ma le ragazze sono state fantastiche". Duecentesima presenza in A per Elena Linari. Sprofonda la Lazio di Catini, nona sconfitta in 9 partite: le biancocelesti hanno perso 5-0 contro la Juventus.

(corsera)