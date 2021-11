Genoa, Shevchenko: "Mou ha grande esperienza, spero di poter replicare la sua carriera"

In un'intervista concessa alla rosea, parla il nuovo mister del Genoa Andriy Shevchenko. Fra i vari temi trattati dal tecnico ucraino anche un riferimento a Josè Mourinho, sfidato domenica scorsa a Marassi. Questo il passaggio di Sheva a proposito dell'allenatore della Roma:

Non si può dire che il suo inizio sia stato facile. Ha sentito cosa Mourinho ha detto di lei dopo la partita di Marassi? Le ha augurato di vincere tutte le partite future, sottolineando come per fare un lavoro del genere come il vostro si debba essere secondo lui anche un po’ pazzi.

«Beh, sicuramente è una professione molto difficile, c’è tanta pressione addosso, ma il fascino di questo lavoro sta proprio qui. Però a dire la verità sono totalmente d’accordo con l’affermazione di Mourinho (e ride, n.d.r.). Lui ha grande esperienza, ha vissuto finali di coppe, giocando in tanti campionati con partite molto importanti. Ecco, La mia carriera è solo all’inizio, ma spero di raccogliere a livello di emozioni quello che lui ha potuto vivere sino ad oggi».

(gasport)