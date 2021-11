Fuori rosa: Riccardi cerca il suo futuro

Basta tornare indietro di un triennio e Alessio Riccardi, classe 2001, all'epoca neanche maggiorenne, era praticamente indicato da tutti come il profilo più interessanti tra i giovani della Roma. Oggi, invece, per lui non c'è più spazio neanche in Primavera, dov'era stato relegato dopo la chiusura delle porte della prima squadra. Con la squadra di Alberto De Rossi, fin qui, Riccardi ha racimolato due presenze: a Pescara, con assist, in casa dell'Inter, con gol. Ora a gennaio il trequartista dovrà trovare una nuova destinazione, dopo il prestito, poco redditizio, di un anno fa a Pescara.

(corriere dello sport)