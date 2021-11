Fuga dall'Azzurro: Mancini tradito

Sarà riso amaro per il ct Roberto Mancini in occasione della prossima giornata di campionato: il commissario tecnico dell'Italia vedrà infatti scendere in campo diversi dei giocatori che durante la sosta non hanno risposto alla sua convocazione per smaltire problemi fisici. Nelle ultime tre convocazioni di Mancini, per 20 volte si sono registrati casi di giocatori che hanno lasciato il ritiro per affaticamenti, indurimenti, contratture e influenze varie, e la maggior parte di loro poi ha giocato nel successivo turno di campionato (la lista non contempla chi si è chiamato fuori già prima di essere convocato: Zaniolo in ottobre, ad esempio).

(Il Messaggero)