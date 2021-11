Fonseca: "Alla Roma sono rimasto solo"

Si è concesso per un'intervista al quotidiano Paulo Fonseca, che ha commentato il sorteggio dei playoff per Qatar 2022 - contrapposte Italia e Portogallo - tornando anche su alcuni particolari della sua avventura alla Roma. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni dell'ex tecnico giallorosso:

Fonseca, che Portogallo sarà?

Difficile dirlo. Fernando Santos ha fatto un grande lavoro, tutti noi gli siamo grati per aver vinto Euro 2016. Ma il Portogallo in alcuni momenti non è stato squadra, non ha lottato unito. Quello che ci è mancato è il collettivo, ciò che ha fatto dell’Italia la squadra più forte d’Europa.

[...]

Pensa davvero che sia stata la più forte, all’Europeo?

Nettamente. Quello che ho visto lavorando in Italia è la mentalità dei calciatori italiani. È quella con cui ha vinto l’Europeo: si vedeva dalle qualificazioni, ai miei amici avevo detto che l’Italia era tra le favorite. E dalle primissime partite ero convinto che avrebbe vinto.

Lei alla Roma si è sentito solo?

Prima Petrachi e poi Pinto sono stati miei alleati. Ma ho vissuto il momento forse più difficile degli ultimi 15 anni della Roma, con la transizione societaria e sì, ero solo.

E di Roma cosa le resta?

A mia figlia, che mi ha intervistato per la scuola, ho detto che è il posto più bello del mondo. Amavo girarla a piedi, vivere vicino al centro, vederne ogni angolo, respirarne l’atmosfera.

A Roma la prima cosa che si dice di lei è che è elegante.

È vero, mi piace essere elegante, mi piace la moda, soprattutto quella italiana, e le scarpe di classe.

[...]

(La Repubblica)