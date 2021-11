Fidene, al bar armato di coltello: la follia del nonno di Scamacca

Attimi di panico in un bar di Fidene: un uomo ha fatto irruzione armato di coltello ed ha minacciato i presenti. Si tratta di Sandro Scamacca, 66 anni, nonno del calciatore del Sassuolo Gianluca Scamacca. L'individuo era probabilmente ubriaco o alterato psicologicamente ed in quegli attimi ha minacciato di morte un cliente seduto al tavolo, che si è trovato il coltello a pochi centimetri dalla gola. L'aggressione è avvenuta in un bar di Via Don Giustino Maria Russolillo. A fermarlo ci hanno pensato gli agenti delle volanti del distretto di Fidene Serpentara, chiamati da clienti e passanti. Prima hanno cercato di calmare l'uomo a parole e poi lo hanno bloccato con la forza. Il sessantaseienne è stato arrestato per minacce aggravate, detenzione di un'arma e resistenza a pubblico ufficiale.

Un anno fa il padre del calciatore era finito sulle cronache per essere entrato nel centro sportivo della Roma armato di una spranga di ferro, con la quale aveva minacciato i presenti e danneggiato alcune vetture parcheggiate.

(Il Messaggero)