Femminile, la Roma all'assalto del Verona

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Roma Femminile affronterà oggi alle 14:30 il Verona che non ha mai vinto in campionato. Le ragazze di Spugna hanno l'occasione per agganciare il Milan al terzo posto, portandosi anche a -2 dal Sassuolo. Il tecnico Spugna si è così espresso sul match: "È una partita che va preparata bene, senza pensare alla classifica del Verona. Per dare seguito alla vittoria contro il Sassuolo servirà una grande gara".

Invece domani alle 10:45 la Roma Primavera maschile scenderà in campo contro l'Inter.

(corsera)