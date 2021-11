La Roma Femminile continua a vincere e lancia la corsa per un posto alla prossima Champions League, che si trova adesso a -5. Le giallorosse si impongono in casa per 2-0 contro il Sassuolo, grazie a una doppietta di Pirone, ex della partita. «Le ragazze sono state fantastiche. Hanno lottato su ogni pallone» le parole di Spugna al termine del match.

(corsera)