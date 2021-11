Felix, piccolo giallo: dice no alla convocazione del Ghana

Si tinge di giallo la prima convocazione nella nazionale del Ghana di Felix Afena-Gyan. Il giovane attaccante della Roma era stato convocato dal c.t. della nazionale ghanese per i match di qualificazione al Mondiale in Qatar, ma non ha risposto alla convocazione ed è rimasto a Roma. Inizialmente la federazione ghanese aveva dichiarato di non aver ricevuto comunicazioni da parte della Roma, ma sul sito è poi apparsa la parola "indisponibile" vicino al nome di Felix. Il portavoce del Ghana, Henry Asante Twum, ha detto "Quando decidiamo di convocare un giocatore inviamo una comunicazione ufficiale ai club, e se il giocatore non è in grado di onorare l’invito a causa di un infortunio o di altre preoccupazioni, il club ci deve scrivere inserendo i motivi per cui il giocatore può non essere rilasciato. Per quanto mi riguarda, la Roma non ci ha scritto di eventuali perplessità“.

Il club giallorosso è rimasto spettatore interessato, ma la decisione di non rispondere alla convocazione del Ghana è stata presa in piena autonomia da Felix. Il suo agente, Olivier Arthur, ha spiegato "Non si sente pronto psicologicamente e fisicamente per la pressione della nazionale ghanese. Vorrebbe molto giocare con il Ghana, ma non in questo momento".

(Corsera)