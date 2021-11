Felix, il retroscena: la Roma l'ha soffiato a una big della serie A

Felix è stato scovato sui campi di calcio centrafricani da uno scout locale, che lo ha segnalato a Oliver Arthur, l'agente Fifa che in Italia ha portato anche altri calciatori ghanesi come Duncan (Fiorentina) e Chibsah (oggi al Bochum). Arthur ha proposto Felix al Sassuolo e al Milan, ma è stata la Roma, grazie a Morgan De Sanctis, a risultare la più veloce: i giallorossi hanno comprato l'attaccante da un'accademia di Accra, la Eur Africa, in un'operazione che è costata in tutto 350 mila euro. Arthur ha raccontato al quotidiano: "È stata una trattativa difficile perché non è stato facile ottenere i permessi. Ma per fortuna l’affare è andato in porto. A Felix avevo detto: entro un anno devi arrivare in prima squadra. Lui, però, ha bruciato le tappe. E ora ci aspettiamo grandi cose".

(corrieredellosport.it)

