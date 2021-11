El Shaarawy: ultima chiamata verso un salto di qualità

Spephan El Shaarawy attende, e si candida: il Faraone punta ad una maglia da titolare contro il Genoa, sua ex squadra, contro cui spera di dimostrare il definitivo salto di qualità. Il numero 92 è l'attaccante della Roma che ha segnato di più in stagione con 6 reti. Numeri che lo lanciano, ma che allo stesso tempo evidenziano le difficoltà realizzative del resto del reparto offensivo giallorosso «Mourinho è un grande motivatore e ha creato un rapporto con tutti qui a Trigoria, non solo con i giocatori - ha dichiarato l'esterno in un'intervista -. È un piacere ascoltarlo».

(La Repubblica)