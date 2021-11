Effetto Shevchenko. In 14mila a Marassi per il nuovo Genoa

Oltre tredicimila biglietti già venduti per Genoa-Roma in programma domani sera al Ferraris e record stagionale rossoblù pressoché scontato. La prima da allenatore su una panchina di club da parte di Andriy Shevchenko ha avuto l’effetto di riaccendere una passione popolare per il Grifone mai sopita, ma negli ultimi tempi fatalmente affievolita. C’è una nuova proprietà, che promette un futuro sereno.

La gradinata nord è esaurita (compatibilmente con le disposizioni di legge) da giovedì, al Genoa Store di Piccapietra l’affluenza è su livelli che non si registravano da tempo, tanto che domani è prevista un’apertura straordinaria con due postazioni in servizio anche per la vendita dei biglietti contro la squadra di Mourinho.

Per il neo tecnico e il suo staff sono state giornate intere passate al Signorini, in media dieci ore ogni giorno. Shevchenko ha dovuto fare i conti con due imprevisti non da poco - gli infortuni di Criscito e Caicedo -, ma non per questo s’è scoraggiato.

(Gasport)