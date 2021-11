E Mourinho si aggrappa al "suo" Abraham per uscire dalla crisi

Abraham è pronto a trascinare fuori la Roma da questo momento di difficoltà nella sfida di domani contro il Genoa. Con i giallorossi si è reso protagonista con più facilità lontano dallo Stadio Olimpico: in trasferta ha mostrato numeri e colpi segnando in Ucraina contro lo Zorya, in Serie A con Salernitana e Venezia senza poter contare sul gol annullato con la Juventus.

A Venezia l'attaccante inglese ha senza dubbio giovato della presenza di Shomurodov al suo fianco: ha tirato per 7 volte (3 nello specchio della porta) totalizzando 1.4 come expected goals, lo stesso numero di tiri realizzati sommando le gare con Juve, Napoli, Cagliari e Milan.

(La Repubblica)