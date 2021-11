E Mou salta la procedura anti-Covid

Anche il prepartita di Roma-Milan per Mourinho è stato all'insegna del nervosismo: dopo l'ingresso del pullman giallorosso dal carrabile dello Stadio Olimpico, il tecnico portoghese ha deciso di non rispettare l'ordinare della polizia di rimanere a bordo e seguire le rigide norme anti-Covid, ha ordinato all'autista di aprire le porte e farlo scendere. Seguito dal medico societario è entrato negli spogliatoi senza fermarsi, nonostante le rimostrante degli addetti alla sicurezza e in particolare di una poliziotta che aveva il compito di gestire il flusso di ingresso nell'impianto sportivo. Comportamento che ha colto di sorpresa chi stava lavorando per mantenere le distanze di sicurezza. Non ci sono stati contatti fisici e neanche insultati agli operatori, ma la polizia ha contatto i vertici della Roma per un chiarimento. Mourinho avrebbe dovuto attendere che venisse conclusa la procedura per l'ingresso dei tesserati del Milan, per evitare contatti e assembramenti. Non è stato preso alcun provvedimento nei confronti di Mourinho.

(Corsera)