E le due stelle stanno a guardare. Ciro e Lollo, la sfortuna dei Capitani

Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile, leader imprescindibili per Roma e Lazio, sono invece penalizzati da infortuni – e quindi dalla sfortuna – in azzurro. Bloccati da guai fisici, entrambi non ci saranno, domani all’Olimpico contro la Svizzera. . Di Pellegrini, il ct apprezza l’intelligenza tattica, l’abilità negli inserimenti e la duttilità. Dopo lo sconforto dei primi giorni, il capitano giallorosso si è ripreso e ha fissato nuovi obiettivi: una grande stagione nella Roma e il Mondiale in Qatar. Ecco, quella è la competizione che Pellegrini e Immobile vogliono assolutamente vivere da protagonisti, lasciandosi alle spalle la iella. Strano destino, quello di Immobile e Pellegrini: entrambi sono stati bersagliati da critiche difficili da accettare, il laziale in azzurro – nonostante la vittoria dell’Europeo – e il romanista in giallorosso. Per quest’ultimo, l’aria da inizio stagione è cambiata: i tifosi ne hanno applaudito le prestazioni e festeggiato il rinnovo del contratto.

(La Repubblica)