Da ieri, anche Antonio Conte rientra nel novero dei possibili avversari della Roma nell'arco della stagione: il tecnico ex Juventus e Chelsea diventa l'allenatore del Tottenham, che insieme alla squadra giallorossa detiene il miglior ranking Uefa nell'ambito della Conference League. Spurs e giallorossi occupano infatti rispettivamente il dodicesimo ed il tredicesimo posto del ranking, ed in attesa delle retrocessioni dall'Europa League restano le favorite per la vittoria finale.

(corsera)