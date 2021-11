Dopo Viña si ferma anche Calafiori

IL TEMPO (A. AUSTINI) - La maledizione dei terzini. Un classico in casa Roma, dove quest’anno la fascia sinistra finisce spesso in emergenza. Nessuno dei tre esterni mancini della rosa giallorossa è partito per Venezia, alle assenze del lungodegente Spinazzola e di Viña, fermato da una lesione all’adduttore, si è aggiunto il forfait di Calafiori. Il giovane romano ha alzato bandiera bianca nell’allenamento di venerdì: durante la seduta ha accusato un fastidio al quadricipite. Dovrebbe trattarsi di un affaticamento, ma solo gli esami chiariranno se c’è lesione sul muscolo. Intanto Calafiori salterà gli impegni con la nazionale Under 21 per questo ennesimo stop. Anche Viña è stato dispensato dalla convocazione con l’Uruguay per le qualificazioni mondiali e sfrutterà la sosta per recuperare dall’infortunio. E Spinazzola continua il suo percorso di riabilitazione: ieri un altro allenamento con il pallone sul campo a Trigoria, ma i medici frenano e il rientro è previsto per l’inizio del 2022. Alla ripresa del campionato dovrebbe invece tornare disponibile Smalling, che ha saltato l’intero blocco di sette partite a causa di una lesione alla coscia. Anche per lui il calvario sembra senza fine.