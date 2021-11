Diritti tv: stop di Dazn alla doppia utenza per abbonamento

Altra novità amara per gli utenti Dazn: secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano, la piattaforma di streaming starebbe per mettere fine alla possibilità per due utenze legate allo stesso abbonamento di accedere contemporaneamente ai contenuti disponibili. Da Dazn arriva, in proposito, un "no comment".

In questo modo, l’avvio delle comunicazioni in questi giorni porterà dunque la novità a regime a partire da metà dicembre, mettendo la parola fine a una possibilità, la “doppia utenza contemporanea” (a volerla battezzare con un’espressione ad hoc) che per gli abbonati Dazn era finora prevista al punto 8.3 delle condizioni di utilizzo.

(Il Sole 24 Ore)