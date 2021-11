Dietrofront di Dazn sui clienti, ma l'Agcom va in pressing

Dazn ha scelto di ‘congelare’ fino al termine del campionato la scelta di vietare la doppia utenza per i propri abbonamenti, con l’obiettivo di disincentivare la pirateria e provare a incrementare la base utenti (1,932 milioni a fine settembre). Nonostante questa parziale retromarcia, l’Agcom ha deciso di non mollare la presa. L'intenzione dell’authority delle telecomunicazioni, presieduta da Giacomo Lasorella che già in passato aveva aperto un'istruttoria sull'operatore tv, è di tutelare al massimo i consumatori chiedendo specifiche garanzie alla piattaforma streaming sul diritto di recesso senza penali dal contratto, la rimodulazione dell’offerta stessa con una revisione del tariffario in base al numero di utenze che potranno accedere al servizio con un singolo abbonamento.

Di questo se ne discuterà al tavolo tecnico convocato dalla stessa Agcom. che ha chiamato in causa anche la Lega Serie A visto che è il soggetto che ha ceduto i diritti tv. Per l’authority, in particolare, nell’intesa stipulata tra le parti al termine della conclusione della gara sulle immagini del calcio non è stata fatta totale chiarezza su alcune clausole e condizioni come quella del livello qualitativo dell’offerta garantita e sulle condizioni di mercato.

(Milano Finanza)