Dietro alle parole di Tiago Pinto: la Roma fa quadrato fino a gennaio, linea più soft sul caso arbitri

La Roma cerca di trasmettere un senso di compattezza per uscire dal momento di difficoltà. Le parole di Tiago Pinto di qualche giorno fa, che ha escluso ogni frizione con Mourinho, mirano a fare quadrato per congelare la situazione in attesa del mercato di gennaio. I Friedkin sono intenzionati ad assecondare le richieste dell'allenatore, per quanto possibile.

La prima novità emersa nell’intervista è la linea morbida sugli arbitri. Lo stesso Tiago Pinto, dopo la sconfitta con il Milan, era esploso chiedendo «rispetto per i tifosi» ed elencando tutti i torti subiti. La Roma ora è orientata a farsi sentire più nelle sedi istituzionali che davanti ai media.

(Corsport)