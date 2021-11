Il futuro calcistico di Daniele De Rossi si ritinge di azzurro. Dopo aver fatto parte dello staff dell’Italia e aver conquistato EURO 2020, l’ex capitano della Roma è pronto per allenare le giovanili dell’Italia. De Rossi gestirà a rotazione tutte le squadre dall’Under 15 all’Under 20, mettendosi in condizione di poter ottenere il patentino UEFA Pro, cercando di trasmettere tutti i suoi valori ai giovani italiani.

(gasport)