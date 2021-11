Dazn, l’Italia al salto digitale: Serie A online per 6 milioni di persone

Dati alla mano, sono circa 6 i milioni di spettatori che in media, dall'inizio del campionato, seguono le partite di calcio su Dazn da smart e connected TV e device alternativi. E se per le prime giornate il 25% degli utenti si collegava da tablet, computer, telefoni e simili, la porzione di spettatori che hanno iniziato ad usufruire delle smart e connected TV è via via aumentata fino all'80%, lasciando al 20 quella di chi utilizza device alternativi. Una sorta di svolta storica, come quella che caratterizzò il passaggio dall'analogico al digitale, ma per il quale fu necessario molto più tempo.

Qui il cambiamento, invece, sembra poter essere molto più immediato, con un'altra transizione radicale: il passaggio massivo dalle cosiddette reti in rame a quelle in fibra, infatti, è una realtà già in evidente sviluppo. Complice anche lo smart working, ovviamente, ma anche il calcio sta facendo la sua parte.

(corsera)