Dazn fa retromarcia? Stop alla doppia utenza, sui social tifosi in rivolta

Dazn non esce di scena neppure nei giorni di pausa, ma questa volta non è la qualità della trasmissione dei match a finire al centro della polemica, bensì una modifica al pacchetto già acquistato dagli abbonati. La tv in streaming si appresta a mettere fine alla possibilità di concedere a due utenze collegate allo stesso abbonamento di accedere ai contenuti contemporaneamente da due device che si trovano a distanza l'uno dall'altro. Il cambiamento potrebbe materializzarsi già a metà dicembre. Dazn deve comunicare la novità agli abbonati, che potranno esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni.

Ancora non ci sono conferme ufficiali, ma dal sito della piattaforma spunta il primo indizio: cancellata la dicitura "Dazn si sdoppia con un solo abbonamento". Secondo fonti vicine all'OTT, la decisione verrebbe presa per due motivi: per combattere la pirateria, che ha visto un incremento del 20% di connessioni fraudolente in questi primi mesi e anche di condivisione del pacchetto al di fuori del gruppo familiare. Il secondo motivo è che questa situazione ha portato a un deprezzamento del prodotto.

La notizia anticipata da Il Sole 24 Ore ha scatenato le critiche social, ma anche la presa di posizione delle associazioni di categoria a tutela dei consumatori. Si è mosso prima il Codacons, poi anche Federconsumatori, Adiconsum e Aidacon. La Lega di Serie A oggi è parte passiva e attende la reazione dell'AGCOM. La sollevazione di massa porterà DAZN a cambiare idea? Oggi sono attese comunicazioni ufficiali.

(Gasport)