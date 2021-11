Dalot è una scalata, Bereszynski si può fare. A centrocampo sale il titolo Grillitsch

Prosegue il casting per il terzino destro: complicato portare a termine l'operazione per Diogo Dalot, con i giallorossi che vorrebbero l'esterno in prestito con diritto di riscatto, mentre lo United vorrebbe un obbligo superiore ai 10 milioni di euro. Troppo secondo la Roma, anche perché ha il contratto in scadenza nel 2023. Pinto continuerà a provare, ma intanto si è tutelato con Bartosz Bereszynski, profilo perfetto per il rapporto qualità-prezzo: l'affare si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai sei milioni di euro o con l'inserimento in prestito di un giovane della Roma (come Calafiori) o di Villar.

Per il centrocampo proseguono i contatti tra Roma e l'entourage di Denis Zakaria, che però è sempre più attirato dalle avances dei club esteri. Il gm giallorosso sta portando avanti i contatti anche con il d.s. del Gladbach, visto che il club tedesco vorrebbe monetizzare ed evitare di perderlo a zero in estate. La Roma sta studiando anche Florian Grillitsch, centrocampista di 26 anni in scadenza di contratto con l’Hoffenheim: a gennaio può partire per 7-8 milioni di euro. Nella lista di Pinto ci sono anche i nomi di Loftus-Cheek, Harry Winks, Freuler e Vecino.

Se la Roma riuscisse a cedere giocatori come Kumbulla, Diawara, Villar o gli esuberi Fazio e Santon si potrebbe anche puntare all'acquisto di un centrale di difesa. Piace Marcos Senesi: il difensore mancino del Feyenoord, argentino con passaporto comunitario, sarebbe il rinforzo ideale. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e il club olandese non andrebbe oltre la richiesta di 12 milioni di euro.

(Corsport)