Da Rui Patricio a Pellegrini, quelli che si salvano

Nella Roma, dopo un ottobre da dimenticare, c’è anche chi ha provato a tenere la barra dritta. Il capitano Lorenzo Pellegrini, esempio per quantità e qualità di gioco, gol e anche attaccamento, visto che ha giocato a Venezia con un ginocchio che gli faceva “vedere le stelle”. Poi Karsdorp, che da settimane gioca in condizioni imperfette, allenandosi anche da solo per riuscire a scendere in campo. E Rui Patricio, che praticamente in ogni partita compie parate salva risultato o che consentono alla Roma di non affondare.

Tra i giocatori che in questa prima parte di stagione si sono messi positivamente in luce c'è anche El Shaarawy, che ha segnato 6 reti. Di gol ne ha fatti 3 Roger Ibanez, difensore centrale che sulla carta partiva dietro la coppia Smalling - Mancini e invece non solo è diventato titolare, ma si è reso disponibile anche come terzino (soffrendo un po') e al centro del reparto sta avendo un rendimento persino superiore a quello proprio di Mancini.

(gazzetta.it)

